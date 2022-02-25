25 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Итальянские соцсети активно обсуждают последние события на Украине. Пользователи спорят, кто на самом деле спровоцировал войну и что в этой ситуации должна делать Италия?

Владимир Бадмаев, , 09:40 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине стала полной неожиданностью для западных обывателей, привыкших за последние месяцы к крикам «Волки! Волки!» в СМИ. Освещение событий в итальянских изданиях быстро сместилось в сторону трагедии украинского народа, ставшего жертвой внезапной атаки.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако в соцсетях многие критикуют такую позицию, напоминая, что война в этой стране шла последние восемь лет, однако её предпочитали не замечать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Если вы никогда не комментировали бомбардировку гражданских, мёртвых, раненых и изувеченных детей, преступления в Одессе, убийства журналистов, закрытие газет, русскоязычных школ, убийства политической оппозиции, запреты партий с 2014 года до настоящего времени — тогда замолчите!» — призвал итальянские СМИ общественник Эннио Бордато.

«Где был Запад, когда в сёлах Донбасса дети жили в подвалах? Когда летом 2014 года Донецкая и Луганская области бомбили с воздуха или 2 мая, когда нацисты совершили безумие в Доме профсоюзов Одессы? Где он был, когда спикером украинского парламента стал лидер партии с нацистским символом волка?» — возмутилась автор книги о войне в Донбассе Сара Реджинелла.

Донецк после обстрела Andrew Butko

Многие пользователи указывают на то, что не членам НАТО заявлять об ужасах войны, учитывая, что именно этот военный блок развязал множество военных конфликтов на земле. К тому же некоторые отмечают, что именно США помогли совершить переворот в 2014 году, а позже снабжали Украину оружием.

«Я против любых форм насилия против слабых, но война была аморальной и в Сирии, и в Афганистане, и во всех арабских странах. Человеческая жизнь везде одинакова», — отметила Тереза Т.

«Чем то, что делает Россия на Украине, отличается от того, что США делали в Ираке в 2003 году?» — задаётся вопросом Ренцо Б.

«Мы пришли к этому, потому что 50 лет НАТО ведёт себя как высокомерная (нецензурное выражение) по отношению к России, но в последний год они перегибали палку!» — считает Серджо С.

«НАТО наконец-то получило желаемое — прямое вмешательство России на Украину. Предлог для санкций получен. Украина выполнила свою историческую задачу, её использовали, и теперь её бросили на произвол судьбы, как всегда бывает, когда кто-то полагается на США», — считает Федерико Ф.

«Снова всё то же самое… Америка провоцирует войну, а беженцы прибывают в Италию», — сетует Грациано Г.

«Как вовремя… Наконец, новый конфликт в Европе, который позволит решить кризис легитимности НАТО. Столтенберг может благодарить Влада», — заметила Мария К.

«Войну привезли вы, НАТО, желая разместить свои ракеты в 100 км от Москвы. Реакцию Путина можно понять», — добавила Паола Л.

Инструктор НАТО обучает украинского солдата Gur.gov.ua

«Когда Россия хотела попасть на Кубу (Куба дальше от США, чем Украина от России), США почувствовали угрозу и тут же отреагировали, едва не начав третью мировую войну. Тогда Италия и все итальянцы, в том числе я, были на стороне США. Как вы думаете, я просто спрашиваю, на чьей стороне они сейчас? P.S. Я не поклонник Путина», — уточнил Спартако О.

«Италия должна держаться подальше от этого сценария войны», — призывает Леонора Н.

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