Владимир Бадмаев, 25 февраля 2022, 09:40 — REGNUM Специальная военная операция России на Украине стала полной неожиданностью для западных обывателей, привыкших за последние месяцы к крикам «Волки! Волки!» в СМИ. Освещение событий в итальянских изданиях быстро сместилось в сторону трагедии украинского народа, ставшего жертвой внезапной атаки.
Однако в соцсетях многие критикуют такую позицию, напоминая, что война в этой стране шла последние восемь лет, однако её предпочитали не замечать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Если вы никогда не комментировали бомбардировку гражданских, мёртвых, раненых и изувеченных детей, преступления в Одессе, убийства журналистов, закрытие газет, русскоязычных школ, убийства политической оппозиции, запреты партий с 2014 года до настоящего времени — тогда замолчите!» — призвал итальянские СМИ общественник Эннио Бордато.
«Где был Запад, когда в сёлах Донбасса дети жили в подвалах? Когда летом 2014 года Донецкая и Луганская области бомбили с воздуха или 2 мая, когда нацисты совершили безумие в Доме профсоюзов Одессы? Где он был, когда спикером украинского парламента стал лидер партии с нацистским символом волка?» — возмутилась автор книги о войне в Донбассе Сара Реджинелла.
Многие пользователи указывают на то, что не членам НАТО заявлять об ужасах войны, учитывая, что именно этот военный блок развязал множество военных конфликтов на земле. К тому же некоторые отмечают, что именно США помогли совершить переворот в 2014 году, а позже снабжали Украину оружием.
«Я против любых форм насилия против слабых, но война была аморальной и в Сирии, и в Афганистане, и во всех арабских странах. Человеческая жизнь везде одинакова», — отметила Тереза Т.
«Чем то, что делает Россия на Украине, отличается от того, что США делали в Ираке в 2003 году?» — задаётся вопросом Ренцо Б.
«Мы пришли к этому, потому что 50 лет НАТО ведёт себя как высокомерная (нецензурное выражение) по отношению к России, но в последний год они перегибали палку!» — считает Серджо С.
«НАТО наконец-то получило желаемое — прямое вмешательство России на Украину. Предлог для санкций получен. Украина выполнила свою историческую задачу, её использовали, и теперь её бросили на произвол судьбы, как всегда бывает, когда кто-то полагается на США», — считает Федерико Ф.
«Снова всё то же самое… Америка провоцирует войну, а беженцы прибывают в Италию», — сетует Грациано Г.
«Как вовремя… Наконец, новый конфликт в Европе, который позволит решить кризис легитимности НАТО. Столтенберг может благодарить Влада», — заметила Мария К.
«Войну привезли вы, НАТО, желая разместить свои ракеты в 100 км от Москвы. Реакцию Путина можно понять», — добавила Паола Л.
«Когда Россия хотела попасть на Кубу (Куба дальше от США, чем Украина от России), США почувствовали угрозу и тут же отреагировали, едва не начав третью мировую войну. Тогда Италия и все итальянцы, в том числе я, были на стороне США. Как вы думаете, я просто спрашиваю, на чьей стороне они сейчас? P.S. Я не поклонник Путина», — уточнил Спартако О.
«Италия должна держаться подальше от этого сценария войны», — призывает Леонора Н.
Читайте также:
«Все кончено, Путин победил!» — итальянцы о признании ЛДНР
«А пострадают простые европейцы» — итальянцы о санкциях ЕС против России