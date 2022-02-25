Самара, 25 февраля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Бывшую сотрудницу налоговой службы обвинили в получении взяток в Самарской области. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, с 2019 по 2020 год фигурантка уголовного дела, занимая должность главного государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 2 ИФНС России по Промышленному району города Самары, не раз получала деньги за внесение в налоговую базу информации об отсутствии задолженности по уплате транспортного налога гражданами.

«Следствием выявлено два эпизода преступной деятельности, общая сумма полученных денежных средств составила более 21 тысячи рублей, при этом часть из них в сумме семь тысяч рублей были получены подозреваемой лично, остальная часть — посредством безналичного перевода на банковскую карту, находящуюся в ее распоряжении», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Расследование этого дела продолжается.

Сообщается, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении этой же фигурантки, которую обвинили в покушении на получение взятки и превышении должностных полномочий, получении взятки. По версии следствия, общая сумма взятки составила 110 тысяч рублей, было выявлено три эпизода такой преступной деятельности.