Киев, , 08:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что что рано или поздно начнется диалог между Москвой и Киевом, чтобы остановить боевые действия.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«России рано или поздно придется говорить с нами, говорить, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем раньше разговор начнется, тем меньшими будут потери», — сказал Зеленский в своем обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины поддерживают украинское государство, но не готовы включить Украину в состав военно-политического блока НАТО.

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