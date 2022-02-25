Анкара, , 09:02 — REGNUM Турция может запретить военным кораблям проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, но даже в этом случае Россия вправе вернуть свой флот к местам базирования. Об этом заявил 25 февраля министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает газета Hürriyet.

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По его словам, Украина официально попросила Турцию закрыть проливы для прохода российских военных кораблей. Анкара, подчеркнул он, до настоящего момента без колебаний выполняла конвенцию Монтрё о статусе проливов от 1936 года, положения которой предельно ясные и точные.

Так, Турция может принять меры в отношении стран, участвующих в войне, не являясь одной из таких сторон. Она может ограничить проход военных кораблей через проливы.

«Однако конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено», — напомнил Чавушоглу.

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