Симферополь, , 08:50 — REGNUM Более 20 домов получили повреждения в результате разрывов снарядов на территории Джанкойского района Республики Крым утром 24 февраля, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«В 05:22 утра в Джанкойском районе, в районе села Рюмшино, было несколько разрывов. Сейчас не берусь сказать, сколько воронок там было — от пяти до, может, 10. Был на месте председатель правительства Крыма. 22 дома пострадали, выбиты стекла, повреждена кровля», — приводит ТАСС слова Аксёнова.

Глава Крыма добавил, что в результате взрывов никто «серьёзно не пострадал».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Россия в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик начала специальную военную операцию.