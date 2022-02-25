Париж, , 08:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что государство ускорит размещение своих солдат в Румынии в рамках НАТО, сообщает Le Figaro.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Франция продолжит в полной мере играть свою роль в обеспечении уверенности союзников по НАТО, направив новый контингент в Эстонию, а также ускорив его развертывание в Румынии», — заявил президент Франции после чрезвычайного саммита ЕС в Брюсселе и накануне саммита НАТО, посвященного кризису на Украине.

Напомним, в конце января Франция объявила, что намерена направить в Румынию «несколько сотен» своих солдат в рамках возможного развертывания сил НАТО.