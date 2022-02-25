Уссурийск, Приморский край, , 08:54 — REGNUM В селе Алексей-Никольское под Уссурийском готовятся к празднованию 6 марта Масленицы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Масленица Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Провожать зиму будут на козьей ферме блинами, конкурсами и большим костром.

«Гости смогут отведать блинов с сырами страчателла, рикотта, неркой, манго и бужениной. Провожать зиму будут веселыми играми, конкурсами, выступлениями творческих коллективов, хороводом и большим костром», — рассказали организаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в таллинском парке Паэ состоится празднование Масленицы.