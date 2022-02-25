Астана, 25 февраля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин, который находится с визитом в Казахстане, посетил кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане.

Mitropolia.kz Кафедральный собор в честь Успения Пресвятой Богородицы в Нур-Султане

После посещения храма Мишустин продолжит свою работу на межправительственном совете ЕАЭС, который пройдёт в расширенном составе, пишет ТАСС.

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Как отметили в пресс-службе Казахстанского митрополичьего округа, на сегодняшний день Успенский собор стал визитной карточкой Русской православной церкви в Казахстане и Центральной Азии. Здесь совершаются праздничные богослужения с участием всех архипастырей Митрополичьего округа. Храм посещают главы государств, лидеры традиционных религиозных конфессий, высокие государственные и общественные деятели России, Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых министры, парламентарии, представители дипломатического корпуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля в Нур-Султане состоится заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. На повестке дня — обсуждение текущего состояния, перспектив и направлений устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Планируется, что главы правительств России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии уделят особое внимание вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.