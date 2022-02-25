Чебоксары, , 08:43 — REGNUM В Чувашии регистрируется «положительная динамика» в рамках борьбы с коронавирусом, но сохраняется напряжённость по двум направлениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 25 февраля на заседании оперативного вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Данные министерства здравоохранения Чувашии на 25 февраля Cap.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По его словам, последние две недели в республике «наблюдаем некоторую положительную динамику», но сохраняется «напряжённость». Это связано с большим количеством вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом и коечным фондом.

«Напряжённость коечного фонда пока сохраняется», — сказал Владимир Степанов.

По его словам, в настоящее время развёрнуто 2169 коек в ковидных стационарах, из них занято 1797 мест, свободно 17,2% коек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 72 443 случая заражения коронавирусом, выздоровели 52 993 человека, скончались 4389 ковидных больных.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии переболели ковидом почти 53 тыс. жителей