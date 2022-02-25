Новосибирск, 25 февраля 2022, 08:45 — REGNUM В Новосибирской области на прошедшей неделе было зафиксировано снижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,4%, на автомобильный бензин марки АИ-92 - на 0,1%. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Цены на остальные виды автомобильного топлива остались без изменения, уточнил региональный орган статистики.
Отмечается, что среди наблюдаемых городов (Новосибирск, Бердск, Куйбышев)заметнее всего цены на дизельное топливо снизились в Бердске -на 1,1%.