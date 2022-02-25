Новосибирск, , 08:45 — REGNUM В Новосибирской области на прошедшей неделе было зафиксировано снижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,4%, на автомобильный бензин марки АИ-92 - на 0,1%. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Бензин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Цены на остальные виды автомобильного топлива остались без изменения, уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что среди наблюдаемых городов (Новосибирск, Бердск, Куйбышев)заметнее всего цены на дизельное топливо снизились в Бердске -на 1,1%.