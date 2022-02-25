Новосибирск, 25 февраля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Новосибирской области на прошедшей неделе было зафиксированоснижение потребительских цен на дизельное топливо — на 0,4%,на автомобильный бензин марки АИ-92 - на 0,1%. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

Цены на остальные виды автомобильного топлива остались без изменения, уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что среди наблюдаемых городов (Новосибирск, Бердск, Куйбышев)заметнее всего цены на дизельное топливо снизились в Бердске -на 1,1%.