Оренбург, 25 февраля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Оренбурге после вмешательства прокуратура фирма погасила долги по зарплате перед своими работниками. Об этом сообщает областное надзорное ведомство.

Деньги

В ходе прокурорской проверки установлено, что компания задолжала 165 работниками за декабрь 2021 года более 5,9 млн рублей. В адрес директора предприятия внесли представление. Задолженность по заработной плате перед работниками погашена в полном объеме.

В отношении руководителя фирмы и юридического лица возбуждены административные дела по факту невыплаты заработной платы.

Стоит отметить, согласно данным Росстата, на 1 января 2022 года в Оренбургской области задолженность по заработной плате составила 2,4 млн рублей.