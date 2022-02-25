Горно-Алтайск, , 08:40 — REGNUM В Горно-Алтайске завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту пожара в вечерней школе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Алтай, 57-летнюю замдиректора по административно-хозяйственной части обвиняют в халатности и уничтожении чужого имущества по неосторожности.

Пожар

Пожар произошёл утром 10 февраля, в результате чего здание школы, а также находившееся в нём имущество полностью сгорели. Сумму ущерба специалисты оценили почти 31,8 млн рублей.

По версии следствия, причиной пожара стал оставленный без присмотра в кабинете электрообогреватель, подключённый к сети, что стало результатом ненадлежащего исполнения обвиняемой своих обязанностей.

«Обвиняемая свою вину по существу предъявленного обвинения не признала. Несмотря на это, следствием собрана достаточная доказательственная база её вины, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти города после пожара решили снести здание школы, а на освободившемся месте разбить сквер и организовать уличную экспозицию.

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