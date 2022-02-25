Уфа, , 08:43 — REGNUM Четыре человека, в том числе ребенок, застряли на автодороге из-за снежного заноса в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сообщается, что ночью 25 февраля рядом с д. Сайраново Туймазинского района в снежный плен попал автомобиль. Прибывшие на место спасатели оказали помощь четырем жителям, в том числе ребенку, которые вскоре благополучно продолжили свой путь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются снегопады, на дорогах гололедица.