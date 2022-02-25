Москва, , 08:36 — REGNUM Цены на зерно в мире могут превысить отметку в $400 за тонну из-за ситуации вокруг Украины. Об этом 24 февраля сообщил на своем сайте аналитический центр «СовЭкон», специализирующийся на исследовании аграрных рынков.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: на пути к снятию ограничений – все новости»

В сообщении отмечается, что речь идет о самом худшем прогнозе, при котором существенная доля российского и украинского зерна не сможет попасть на мировой рынок. Кроме того, к такому же уровню может приблизиться стоимость одной тонны кукурузы.

Специалисты центра поясняют, что из-за специальной военной операции, которую проводит Россия на Украине, временно прекратилась навигация в Азовском море, где находятся два небольших украинских порта с объемом годового экспорта 2−3 млн тонн в год, а также есть множество российских портов, способных отгружать на экспорт 12−15 млн тонн. При этом Киев закрыл свои терминалы, и в настоящее время функционируют только российские терминалы в Черном море.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля египетская правительственная газета Dostor распространила информацию о том, что власти Египта разрабатывают срочные меры, касающиеся закупок продовольствия за рубежом. В Каире полагают, что военное противостояние России и Украины может привести к задержке поставок зерна из этих двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: В Египте анонсировали принятие срочных мер по закупкам продовольствия