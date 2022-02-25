Москва, 25 февраля, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 161 авиарейс. Об этом 25 февраля сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

(сс) rawpixel В аэропорту

По данным онлайн-табло по состоянию на 8:30, во «Внуково» девять рейсов задержано, 59 отменено, в «Домодедово» шесть задержано, 15 отменено, в «Шереметьево» десять задержано, 62 отменено.

Отметим, что до 2 марта закрыты аэропорты юга России в связи с военной спецоперацией на Украине.