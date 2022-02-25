Якутск, , 08:49 — REGNUM Между Якутией и республикой Крым заключено соглашение о передаче санатория «Предгорный». Объект недвижимости находится в посёлке Алупка и будет использоваться для нужд республики, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Отдых в Крыму Иван Шилов © ИА REGNUM

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Санаторий действующий, и уже в ближайшее время сможет принимать детей и взрослых.

«Появление такого объекта — это большое достижение для наших республик. Хочу выразить огромную благодарность главе республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову за содействие и сотрудничество. Без сомнения, этот меморандум послужит продолжением наших уже существующих дружеских отношений!» — выразил уверенность глава Якутии.

Он подчеркнул, что подписание меморандума состоялось, несмотря на все сложности. Соглашение о передаче санаторно-курортного комплекса Айсен Николаев назвал очень важным документом, который будет развивать сотрудничество между республиками.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не может примириться с тем, что её братский народ попал в руки неонацистов, а потому выступает за денацификацию Украины, заявил ранее Айсен Николаев. Он подчеркнул, что полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции.