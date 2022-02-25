Тюмень, , 08:34 — REGNUM В Тюменской области выявлено 70 тонн сливочного масла, изготовленного из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Сливочное масло Дарья Антонова © ИА REGNUM

При контроле качества и безопасности продукции животного происхождения с помощью ФГИС «Меркурий» выявлена фантомная площадка ООО «Добрыня», которая якобы расположена в Исетском районе Тюменской области. Там 16 февраля 2022 года выпущено в реализацию 70 тонн сливочного масла. Продукция была направлена в адрес ООО «Уралпродукт» Свердловской области для общепита.

Установлено, что по адресу фактического места нахождения ООО «Добрыня» не числится. Обнаружено, что масло произведено в Бурятии из сырья неизвестного происхождения. В ФГИС «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на используемое сырое молоко.

Для предотвращения нелегального оборота продукции площадка ООО «Добрыня» в Исетском районе Тюменской области переведена в статус фантомной и исключена из реестра информационной системы «Цербер». Получатель сливочного масла уведомлён о факте выявления. В управление Россельхознадзора Бурятии и Иркутской области также направлена информация для принятия мер в отношении производителя сырья.