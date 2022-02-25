Ростов-на-Дону, 25 февраля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель сбил подростка, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, и скрылся. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пешеходный переход

Авария случилась примерно в 21:40 мск 24 февраля на улице Мечникова. Известно, что 15-летнего подростка сбил водитель, находившийся за рулём Lada Granta. Несовершеннолетний с травмами был госпитализирован.

Полиция ищет водителя и выясняет все обстоятельства случившегося.