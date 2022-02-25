Чита, , 08:34 — REGNUM В преддверии нового агропромышленного сезона в Забайкалье активно закупают сельскохозяйственную технику для проведения сезонных полевых работ 2022 года. Как сообщил 25 февраля руководитель регионального минсельхоза Денис Бочкарев, сельхозтоваропроизводители края приобрели уже более 40 единиц техники, в том числе шесть тракторов и один зерноуборочный комбайн.

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в этом году аграрии намерены приобрести свыше 50 тракторов различных марок, порядка 20 комбайнов, 6 посевных комплексов, 20 опрыскивателей и более 200 единиц прочей техники.

«Общий процент готовности техники и оборудования к посевной кампании сейчас составляет 70%», — уточнил Денис Бочкарев.

По предварительным данным в весенне-полевых работах агропромышленного комплекса Забайкальского края примут участие свыше 1,1 тысячи тракторов, около 1,5 тысячи единиц почвообрабатывающей техники и более 900 посевной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае за счет новых механизмов господдержки удалось увеличить объем приобретения семян высших репродукций до трех тысяч тонн. Доля площади посева элитными семенами в общей посевной площади в 2021 году составила 10,5%, что вдвое превысило уровень предыдущего года.

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