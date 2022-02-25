Москва, , 08:32 — REGNUM В ситуации все возрастающего давления Запада больше нельзя продолжать идти путем минимизации издержек за счет регулирования элит, нужна трансформация элит в России, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 23 февраля в эфире авторской передачи «Смысл игры» на YouTube-канале движения.

Сергей Кургинян Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Две исторические заслуги Путина, с моей точки зрения таковы. Первое, он сдержал распад (России), и бастионами этого сдерживания являлись там и Осетия с Абхазией, и Крым, и Донецк, и в 2014 году, и сейчас. В этом, конечно, есть его историческая заслуга. И никто не ждал, что он это будет. И второе, что я отношу к историческим заслугам президента России — это то мастерство, с которым он снижает напряженность в отношениях между Западом и Россией», — заявил Кургинян, отметив, что Путин крайне осторожен.

По его словам, созданная Путиным гибридная политическая система может выдержать лишь умеренную напряженность в отношениях с Западом. Гибридность же ее заключается в том, что это все та же элита «вхожденчества» в Запад, которая была несколько отрегулирована и скорректирована в сторону национальных интересов. Но не более того.

«И он выводил их на эти умеренные характеристики… Я убежден, что и сейчас президент России будет действовать исходя из необходимости минимизировать ту напряженность, которая возникнет, и я вижу, как это происходит… Про другое американцы заговорили сразу — что они войска не введут, что они такие-то, такие-то санкции будут осуществлять, что в одних случаях жесткие будут санкции, в других — мягкие, уже все это разминается. Поэтому, я могу себе легко представить, что президент России выведет уровень напряжённости в отношениях через полгода на некий минимум», — продолжил Кургинян.

В этой ситуации в этом «среднем» варианте система выдержит, продолжая демонстрировать все свои скверные черты, обеспечивая какую-то функциональность. Но если напряженность будет высокая, то система может не выдержать и развалится, и тогда плохо будет всем. Единственным правильным вариантом является признание того, что напряженность растет, а значит нужно трансформировать систему.

«И вот тут вопрос, что с ней начнут делать, где жесткая рациональность, приводящая с к стратегической замене и курса, и кадровой политики, и всего прочего, возобладает, а где начнутся заполошные маргинальные игры, которые до добра довести не может. В сегодняшней исторической ситуации… Сейчас запад не расколот. Сейчас любой крах системы оборачивается абсолютным крахом», — продолжил эксперт.

Он отметил, что сейчас в России нет 20−30 тыс. идеологически заряженных, политически подкованных и готовых жертвенно идти до конца большевиков, которые могут в ситуации краха и отсутствия ядерного оружия при расколотости Запада собрать страну заново.