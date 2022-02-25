Пермь, 25 февраля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Пермском крае утром 25 февраля на железной дороге произошел смертельный несчастный случай. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Поезд

По данным ведомства, 45-летнйи мужчина попал под колеса электропоезда. ДТП произошло на перегоне Левшино — Балмашная Свердловской железной дороги.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пермская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Напомним, в 2021 году в границах СвЖД по причине собственной неосторожности и нарушения правил безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре получили травмы 86 человек, из них 55 со смертельным исходом.