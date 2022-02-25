Владивосток, 25 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В День защитника Отечества в Приморье сотрудники Госавтоинспекции задержали 31 водителя с признаками опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП

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При этом в трёх случаях установлен факт повторного нарушения. Больше всего пьяных за рулём оказалось во Владивостоке и Уссурийске.

В Лесозаводск нетрезвая 27-летняя женщина-водитель без прав спровоцировала ДТП. За рулём автомобиля Nissan Elgrand она допустила столкновение со стоящим Toyota Rav 4.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке 24 февраля произошло ДТП с участием тягача и самосвала, есть погибший.