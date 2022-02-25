Брюссель, , 08:31 — REGNUM Даже в случае полной остановки поставок газа из России, этой зимой у Евросоюза будет достаточно газа. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она пояснила, что достаточное количество топлива будет обеспечено, в том числе, за счёт сжиженного природного газа (СПГ).

«В последние недели мы активно работали, чтобы дойти до уровня, когда мы можем сказать, что на эту зиму у нас было бы достаточно поставок газа из других мест, в том числе СПГ от надежных поставщиков», — сказала фон дер Ляйен.

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Однако, подчеркнула глава Еврокомиссии, это краткосрочная перспектива, в целом же пока ЕС слишком зависит от российских видов топлива. По её словам, в среднесрочной и долгосрочной перспективах необходимо создать чёткую стратегию с учётом негативного опыта прошлого года, как стать полностью независимыми от российского ископаемого топлива.

«Газпром показал себя как ненадёжного поставщика. Мы должны сделать всё, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля», — добавила фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европейский союз подготовился к возможным перебоям поставок газа из России. По её словами, это необходимо на случай, если Россия «решит использовать энергетику в качестве оружия».

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