Москва, , 22:09 — REGNUM Армения не станет выражать своего недовольства подписанием российско-азербайджанской союзнической декларации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Флаг Армении Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я не думаю, что вопрос о союзнических отношениях между Россией и Азербайджаном будет каким-то образом рассматриваться правящей в Армении партией «Гражданский договор», которая сама стремится, во всяком случае, как следует из её заявлений, «вступить в эпоху мира» с Азербайджаном. Различного рода оценки, конечно же, на этот счёт будут высказываться на разных уровнях, но в условиях резкого ослабления внешнеполитической субъектности армянской стороны достаточно затруднидельно будет судить, насколько резонансными могут быть подобного рода возражения», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля Россия и Азербайджан достигли договорённости о заключении между странами Декларации о союзническом взаимодействии.