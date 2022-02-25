Варшава, , 08:29 — REGNUM Сейм Польши путем аккламации (то есть без голосования) принял 24 февраля резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию на Украине. Об этом сообщает Polskie Radio.

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«Российская Федерация исключает себя из международного сообщества. Это наступление на евроатлантическую безопасность», — говорится в резолюции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия начала специальную военную операцию, заявил в обращении к нации в четверг, 24 февраля, президент Владимир Путин. Целью операции, по словам российского лидера, выступает защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам, геноциду киевского режима.

По сообщениям Минобороны России, данная операция не угрожает мирному населению Украины.