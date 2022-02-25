Уфа, 25 февраля, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Круг лиц, которые смогут заниматься племенным животноводством, намерены расширить в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского государственного собрания.

Kalugastat.gks.ru Животноводство

Сообщается, что в марте депутаты госсобрания Башкирии намерены рассмотреть в первом чтении проект закона «О внесении изменений в закон республики Башкортостан «О племенном животноводстве».

«Законопроект направлен на развитие племенного дела в республике путем привлечения к этому виду деятельности новых участников и снижения административных барьеров. В соответствии с действующим республиканским законодательством, племенным животноводством могут заниматься только юридические лица. Мы же предлагаем дать такую возможность фермерам и предпринимателям», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

На предпринимателей и фермеров предлагается распространить меры господдержки, которые предусмотрены региональным законом «О развитии сельского хозяйства в республике Башкортостан» и федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».