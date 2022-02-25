Таганрог, Ростовская область, 25 февраля, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Таганроге (Ростовская области) потушили пожар на обувном складе. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

61.mchs.gov.ru Пожар

Инцидент случился 24 февраля на Поляковском шоссе. Площадь пожара составила 5 кв. метров. К тушению огня было привлечено семь сотрудников МЧС и две единицы техники.

Установлено, что возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности.