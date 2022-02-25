Чита, , 08:25 — REGNUM Руководителем Центра управления регионом Забайкальского края (ЦУР) с 25 февраля стала Натия Зайкина. Как пояснила пресс-служба краевого правительства, с 8 февраля 2022 года она была исполняющий обязанности.

Натия Зайкина стала руководителем ЦУР Забайкалья ЦУР Забайкалья

«Мне очень повезло, потому что я не прихожу работать на руины или не начинаю сначала, а просто продолжаю то, что выстроил Вячеслав Кулаков — прежний руководитель. Я прихожу и беру руководство над полноценным коллективом, который работает как единый механизм.

Мы задачи свои знаем, будем продолжать все начинания, где-то усовершенствовать свои навыки и умения», — рассказала Натия Зайкина.

Одна из приоритетных задач Центра управления регионом Забайкалья сегодня — объединение обратной связи в крае, чтобы понимать мнения, настроения и проблемы наших земляков.

«Сегодня мы понимаем, что интернет, обратная связь и те сообщения от граждан, которые приходят к нам в сети, поступают в ЦУР, мы их видим, мониторим, можем работать со статистикой и аналитикой. Но у нас есть два направления, которые остаются вне поля зрения — это 59 федеральный закон и голосовые системы, которые существуют на базах органов исполнительной власти — горячие линии.

Нам крайне важно понимать мнение граждан, собирать всю статистику по обратной связи, чтобы знать о каких-то проблемах, ведь не всегда люди пишут в интернете. Некоторые пишут обращения в традиционной форме. И если мы не увидели обращения в Сети, это не значит, что их нет», — добавила руководитель ЦУР.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр управления регионом начал работать в Забайкалье в 2020 году. В его состав вошли платформа обратной связи — портал «Голос забайкальца» и система мониторинга обращений населения в социальных сетях «Инцидент Менеджмент». За 2020 год с помощью этих сервисов было обработано более 12 тысяч обращений. В 2021 году ЦУР получил около 1,1 тысячи обращений только через чат-бот в Telegram и Viber.

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