Москва, , 08:24 — REGNUM Цена нефти марки Brent на Московской бирже, 24 февраля после вялого и неохотного роста накануне, взлетела на 2,34% до $98,86 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти ptra

Нефть Brent на фоне резкого обострения геополитической обстановки в Европе легко перемахнула через уровни сопротивления в $95 и $97 за баррель.

В цены на нефть с 24 февраля вернулась «военная премия», только теперь она выросла до 15−20%. В течение дня цена Brent тестировала $100 и даже $104 за баррель, но к вечеру опустилась ниже этих отметок.

В преддверии «министерской» встречи ОПЕК+, назначенной на 2 марта, рынок нефти предпочитает, видимо, перед штурмом новых максимумов немного подождать и оценить решение, принятое нефтяным альянсом.

На сегодняшний день, 25 февраля, ожидается интервал по цене на нефть Brent в $97—99 за баррель.

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