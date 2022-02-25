Киев, , 08:23 — REGNUM Несколько взрывов были слышны в Киев утром в пятницу, 25 февраля. Об этом 25 февраля сообщает украинское агентство УНИАН.

Взрыв Pexels.com

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По информации источника, звуки взрывов были слышны в разных районах украинской столицы около 04:22 (05:22 мск).

Также уточняется, что взрывы прогремели в Печерском и Голосеевском районах, а также на Позняках и в районе Троещины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил российского президента Владимира Путина провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.