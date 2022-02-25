Женева, Швейцария, , 08:22 — REGNUM Посол Южной Кореи в Женеве Ли Тхэ Хо избран главой комитета Всемирной торговой организации (ВТО) по мониторингу региональных торговых соглашений. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

ВТО Wto.org

По их словам, соответствующее решение было принято на сессии Генерального совета ВТО, состоявшейся в Женеве 24 февраля.

Известно, что Ли Тхэ Хо избран на основе консенсуса сроком на один год.

Комитет Всемирной торговой организации является ключевым органом, содействующим прозрачному управлению двусторонними и многосторонними торговыми соглашениями, подписанными странами мира.