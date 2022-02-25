Цхинвал, , 08:21 — REGNUM Силовые структуры Южной Осетии переведены на казарменное положение в связи с возможной провокацией со стороны Грузии, являющейся союзником Украины. Об этом сообщил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в обращении к согражданам.

Анатолий Бибилов Kremlin.ru

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«Мы полностью контролируем ситуацию. Жителям республики, в том числе на приграничных территориях, ничего не угрожает», — заявил Бибилов.

Он отметил, что поддерживает связь с Россией и Южная Осетия находится под защитой. Югоосетинский лидер призвал жителей сохранять спокойствие. Глава государства добавил, что в ходе российской спецоперации население ДНР и ЛНР получат долгожданный мир.

«Спецоперация Вооруженных сил Российской Федерации положит конец страданиям мирных жителей и бесконечной череде террористических актов, которые киевский режим возвел в ранг государственной политики», — отметил Бибилов.

Президент также обратился к политическим силам в республике с призывом не разжигать внутренние противоречия и добиться того, чтобы президентские выборы 10 апреля прошли в спокойной обстановке.

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