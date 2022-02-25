Москва, 25 февраля 2022, 08:20 — REGNUM Крупная российская сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.
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По его словам, накануне, 24 февраля, ретейлер «в одночасье столкнулся с проблемой, что вся деятельность превратилась в распределение дефицита».
Он уточнил, что на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.