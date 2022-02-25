Москва, , 08:20 — REGNUM Крупная российская сеть электроники DNS подняла цены на товары до 30%, сообщил директор DNS Дмитрий Алексеев.

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По его словам, накануне, 24 февраля, ретейлер «в одночасье столкнулся с проблемой, что вся деятельность превратилась в распределение дефицита».

«Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что на фоне введения технологических санкции пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.