Владивосток, 25 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Во Владивостоке 24 февраля произошло ДТП с участием тягача и самосвала, есть погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Приморью.

Пресс-служба УМВД по Приморскому краю ДТП во Владивостоке

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Автоавария случилась в районе дома №6 на улице Теплая.

Сотрудники ГИБДД установили, что 52-летний мужчина, управляя грузовым самосвалом Volvo, двигался со стороны Артем в направлении улицы Таежная. Он не обеспечил постоянного контроля за движением и наехал на стоящий тягач Mercedes-Benz с прицепом.

В результате ДТП 37-летний водитель Mercedes-Benz получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Водителя Volvo доставили в больницу.

Устанавливаются все подробности происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новой Москвы произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода.