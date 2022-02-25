Уфа, 25 февраля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал концепцию строительства в Уфимском районе оптово-логистического центра по хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции, в том числе овощей и фруктов. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Publicdomainpictures.net Фрукты и овощи

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в формате «Инвестиционный час» в республиканском правительстве.

Сообщается, что согласно проекту, общая площадь хранилищ составит около 35 тысяч кв. метров, ещё десять тысяч кв. м будет занимать торговый центр. Также планируется строительство здания мелкооптовой торговли, кросдоков и гостиницы. На реализацию данного проекта планируется направить 4,6 млрд рублей.

Глава Башкирии поддержал концепцию данного проекта и поручил администрации Уфимского района подобрать оптимальный вариант земельного участка для возведения центра. Отмечается, что на совещании был рассмотрен и проект по строительству в Бирском районе комплекса по выращиванию, переработке и хранению овощных и зерновых культур. В рамках его реализации планируется построить зерносушильный комплекс, овощехранилище, оросительные системы, сервисный центр по обслуживанию и ремонту сельхозмашин.

Сообщается, что на реализацию данного проекта планируется направить до 2028 года 2,1 млрд рублей. В случае его реализации будут созданы свыше 120 новых рабочих мест. Отмечается, что инвестиционный комитет Башкирии одобрил выделение субсидии на возведение оросительной системы и обрабатывающих комплексов, а также на создание инженерной инфраструктуры.

«Это один из наиболее крупных сельскохозяйственных проектов в Бирском районе. Важно оказывать ему всё необходимое содействие и оперативно решать возникающие вопросы», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2022 году на субсидии сельхозкооперативам планируют направить 173 млн рублей.