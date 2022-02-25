Чита, , 08:16 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 25 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 666 409 человек (+245 за сутки). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (данные не меняются уже неделю). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина Permkrai.ru

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Известно, что 613 425человек полностью вакцинированы (+1236 за сутки) и 177 029 забайкальца привиты повторно (+296 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных.

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