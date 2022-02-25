Астана, 25 февраля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. О сложении полномочий депутата Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана сообщила дочь первого президента республики Нурсултана Назарбаева — Дарига Назарбаева. Об этом 25 февраля говорится в ее заявлении, обнародованном на портале Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Сегодня я приняла решение сложить полномочия депутата Мажилиса парламента и полностью сосредоточиться на общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности», — говорится в сообщении.

Также дочь экс-президента республики поблагодарила всех жителей Казахстана, которые отдали свои голоса за правящую в стране партию «Нур Отан» («Свет отечества»), своих коллег по этой партии и руководство республики.

При этом Дарига Назарбаева отметила, что произошедшие в стране в январе массовые беспорядки показали, что без мира и единства народа Казахстана процветания республики не будет.

«Все случившееся — это огромная трагедия всего нашего народа. Считаю, что необходимо провести тщательное и объективное расследование всего произошедшего, в результате которого виновные должны понести справедливое наказание, а невиновные должны быть освобождены», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казахстанский диссидент Ермек Тайчибеков, осужденный на 10 лет заключения строгого режима Ауэзовским судом г. Алма-Аты в декабре 2021 года, обратился с письмом к президенту КазахстанаКасым-Жомарт Токаеву.