Вашингтон, , 08:23 — REGNUM Власти США не раскрывают подробности, касающиеся обеспечения безопасности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам.

Джен Псаки (сс) The White House

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Представителя американской администрации спросили, направит ли президент Джо Байден военных на выручку Зеленскому, если того захватят в плен? Псаки в ответ на это подчеркнула, что США остаются в контакте с Зеленским — важным партнёром.

«Мы поддерживаем его. Он президент Украины. Но я не буду углубляться в подробности шагов в сфере обеспечения безопасности», — заявила Псаки на брифинге, который транслировал американский телеканал C-Span.

Как сообщало ИА REGNUM, Псаки заявила также, что США готовы принять украинских беженцев, но надеются, что большинство их них останется в европейских странах.

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