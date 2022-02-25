Улан-Удэ, , 08:14 — REGNUM В Бурятии число жертв COVID-19 за весь период пандемии достигло 2822. За прошедшие сутки подтверждено десять новых летальных случаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки также зарегистрирован 851 новый случай заражения коронавирусом. Большинство носителей, как отмечается, были обследованы после появления симптомов ОРВИ или пневмонии, либо с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Таким образом, всего к настоящему времени в республике выявлено 120 954 случая инфицирования. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 95 125 человек, в том числе 985 за последние сутки. Дополнительно снято с наблюдения ещё 1329 местных жителей.