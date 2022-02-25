Нур-Султан, , 08:14 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и главы делегаций заседания Евразийского межправительственного совета 25 февраля встретились с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ожидается, что встреча продлится около часа, после чего участники совета сделают совместное фото, пишет РИА Новости.

Также на пятницу, 25 февраля, запланировано заседание межправительственного совета в расширенном составе. На повестке дня — обсуждение текущего состояния, перспектив и направлений устойчивого экономического развития стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Планируется, что главы правительств России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии уделят особое внимание вопросам взаимодействия в области таможенного регулирования, механизму прослеживаемости товаров, а также макроэкономической ситуации в ЕАЭС.

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По итогам планируется подписание решений Евразийского межправительственного совета, предусматривающих дальнейшее развитие Евразийской экономической интеграции.

Напомним, 24 февраля в Нур-Султан премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в заседании узкого состава межправительственного совета. Кроме того, у Мишустина состоялись двусторонние встречи с коллегами из Казахстана — Алиханом Смаиловым, Киргизии — Акылбеком Жапаровым и Белоруссии — Романом Головченко. На них главы правительств подводили итоги и обсуждали направления сотрудничества. По итогам встреч был подписан ряд документов.