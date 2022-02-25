Москва, 25 февраля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. После объявления президента России Владимира Путина о начале военной операции на Донбассе в защиту ДНР и ЛНР.

Центробанк РФ Рубль

Курс рубля 24 февраля снизился до минимумов тяжёлого 2020 года после начала военной операции на Донбассе в защиту ДНР и ЛНР, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

На Московской бирже курс доллара США вырос на рекордные 5% до 85,11 руб. (+4 руб. 08 коп.), а евро подорожал на 4,3% до 95,5 руб. (+3 руб. 95 коп.).

Банк России объявил, что возвращается на биржу с валютными интервенциями. Возможно, что, если бы не интервенции, которые регулятор начал проводить, доллар мог бы подорожать минимум до 90 руб.

Рынок до вечера ожидал новых санкций США и ЕС, предполагая, что санкции Запада теперь распространятся на крупнейшие российские банки.

Действительно, США и Великобритания к вечеру 24 февраля объявили о введении жёстких санкций против банка ВТБ, которому и клиентам которого запрещены любые операции с долларом, и валютами других стран, присоединившихся к санкциям.

Однако санкции, введённые США в отношении ещё нескольких крупнейших российских банков, оказались более мягкими — банки смогут работать через корсчета в американских банках.

Сегодня, 25 февраля, на торгах Московской биржи, по данным на 07:55 по мск, курс доллара снизился на 57 копеек, до 84,70 рубля, курс евро вырос на 1 копейку, до 95,22 рубля.

На сегодняшний день, учитывая ожидаемые валютные интервенции Банка России, ожидается динамика доллара к рублю в коридоре 86−88 руб., а курса евро — 97−98 руб.

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