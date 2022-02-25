Магнитогорск, Челябинская область, , 08:12 — REGNUM В Челябинской области осуждены организаторы нелегальной миграции. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Проблемы миграции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Приговор вынес Ленинский райсуд Магнитогорска. По данным следствия, по данным следствия, иностранцев фиктивно ставили на регистрационный учет и заключали с гражданами России фиктивные браки. А за непринятие соответствующих мер один из них передавал взятки теперь уже бывшему сотруднику миграционного отдела полиции,

Суд назначил одному из подсудимых три года колонии общего режима, а второму — три с половиной года условно. Сотрудник миграционного отдела был осуждён ранее на три с половиной года условно и оштрафован на 290 тысяч рублей.