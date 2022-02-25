Тюмень, 25 февраля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Тюменцы массово скупают евро и доллары. Недостатка наличности в банках не наблюдается, сообщает «РБК — Тюмень».

epSos.de Валюты

В нескольких банках изданию сообщили, что преобладают дистанционные операции по купле и продаже валюты. Ограничений нет, запасов валюты достаточно, сообщили в «Сбербанке», «Альфа-банке», «ВТБ» и «Райффайзен Банке».

По информации портала 72.ru дефицит наличности всё же есть. Тюменцу, который на днях собирается отдохнуть в Египте, удалось обменять рубли на валюту, так как, по его словам, он запросил небольшую сумму — $1 тыс. В тюменском отделении «Сбербанка» курсу доллара составлял 24 февраля 87 рублей, а евро — 98 рублей. В банке «ВТБ» доллар США продавался за 87,3 рублей, евро — за 97,3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курс доллара 24 февраля резко взлетел на открытии торгов Мосбиржи из-за начала масштабной военной операции Вооружённых сил России на территории Украины. Доллар подорожал до 87 рублей, евро — до 97 рублей.