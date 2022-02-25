Чита, , 08:09 — REGNUM Прокурор Забайкальского края Максим Ершов известил о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего начальника Центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций государственного казенного учреждения «Ресурсный центр развития некоммерческих организаций Забайкальского края» Ирины Радецкой. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере»). Подробности сообщает начальник отдела прокуратуры края Семен Писаренко.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уголовное дело расследовано следователями регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в декабре 2020 г. благотворительный фонд «Ты можешь помочь» на законных основаниях получил из регионального бюджета 750 тыс. рублей в виде гранта как одному из победителей конкурса в направлении «Поддержка спорта и здорового образа жизни».

Пытаясь похитить часть полученного, весной 2021 г. Ирина Радецкая решила обмануть директора фонда и злоупотребить его доверием. Злоумышленница заявила о необходимости передачи ей взятки в виде части полученного гранта в сумме 436 тыс. рублей за якобы оказанную помощь в получении гранта.

Фактически Радецкая организационно-распорядительными функциями при предоставлении грантов из бюджета края не обладала, указанных действий не выполняла. Ее преступные действия своевременно были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ.

Уголовное дело направлению для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Читы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Фонд президентских грантов на условиях софинансирования поддержит грантовый конкурс в Забайкалье на 30 миллионов рублей. Такую же сумму выделит регион. Таким образом, общая сумма для СО НКО составит 60 миллионов рублей.

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