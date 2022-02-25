Ульяновск, 23 сентября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Богдашкинская средняя школа (Ульяновская область) стала победителем всероссийского смотра-конкурса общеобразовательных организаций на лучшую организацию образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, ульяновцы представили на конкурс методическую разработку урока в номинации «Вместе навсегда», посвященной 18 марта — дню воссоединения Крыма с Россией.

Заявки на участие в конкурсе принимались от общеобразовательных организации из всех субъектов Российской Федерации до 10 сентября. Всего на конкурс поступило более 250 работ — подавали заявки на участие во Всероссийском смотре-конкурсе общеобразовательных организаций на лучшую организацию образовательных событий, приуроченных к государственным праздникам Российской Федерации.

До 10 сентября 2016 г. На конкурс поступило более 250 работ. Среди них — тематические уроки, классные часы, деловые игры и конкурсы. Оценка работ и определение победителей состоялись с 11 по 20 сентября 2016.

По итогам конкурса в номинации «Вместе навсегда!» победили 11 школ из Татарии, Крыма, Белгородской, Ленинградской, Новосибирской, Свердловской, Тверской, Ульяновской и Челябинской областей.

В номинации «Моя любимая Россия!», посвящённой Дню России (12 июня), победителями стали 5 образовательных организаций из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Кемеровской областей.

В номинации «Основной закон страны!», посвященной дню Конституции Российской Федерации (12 декабря), победили 18 школ из Татарии, Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской, Калужской, Кемеровской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской и Томской областей.

«Очень правильно, что Министерство образования Российской Федерации заботится о том, чтобы лучшие практики образовательных организаций страны стали доступны всем учителям, — считает участница конкурса из города Видное Московской области Ольга Кузнецова. — Тем более, уроки и другие мероприятия по таким важным событиям, как День России, день Конституции должны всегда проводиться грамотно и интересно. Я рада, что мои авторские разработки войдут в методический сборник и станут доступны коллегам по всей стране».

Все участники конкурса получили сертификаты, а победители — дипломы и призы.

Организатором Всероссийского смотра-конкурса является Министерство образования и науки Российской Федерации. Общее руководство проведением Всероссийского смотра-конкурса, организационно-техническое и информационное сопровождение осуществляет АНО ГРП «Информэкспертиза».