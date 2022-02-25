Калуга, , 10:05 — REGNUM В Калужской области подвели итоги четырёх лет реализации национального проекта «Производительность труда». В настоящее время им охвачены 73 компании региона. Из них 58 прошли основные этапы и тиражируют опыт внедрения инструментов бережливого производства на другие участки. На этапах «Анализ» и «Внедрение» находятся десять предприятий, пять приступили к преобразованиям. Об этом 25 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на руководителя Агентства развития бизнеса области Стефана Перевалова.

Калужские предприятия участвуют в нацпроекте «Производительность труда» Фото Агентства развития бизнеса Калужской области

Регион одним из первых в стране начал внедрять бережливые технологии на предприятиях области. За четыре года реализации нацпроекта на калужских предприятиях произошло сокращение времени протекания процессов на 36%, уровень незавершенного производства снизился на 35%. Среднее увеличение выработки составило 77%. Общее количество сотрудников компаний, прошедших обучение, составило 1113 человек. На базе Агентства развития бизнеса создан Региональный центр компетенций (РЦК). Специалисты оказывают экспертную поддержку компаниям, проводят анализ текущего состояния производства, обучают сотрудников, разрабатывают «дорожные карты» внедрения улучшений. В августе 2020 года была открыта Фабрика процессов. Учебная площадка помогает специалистам предприятий оптимизировать процессы и находить эффективные решения поставленных задач.

«Участие в нацпроекте позволяет с минимальными затратами в разы повысить эффективность производства. Выйти на новый уровень, улучшить условия труда сотрудников и добиться высоких показателей. На пилотных участках предприятий нам удалось достичь роста производительности в среднем на 27%. Мы подсчитали, что эффект от внедрения методик бережливого производства позволил нашим компаниям сэкономить суммарно порядка 800 млн рублей», — отметил Стефан Перевалов.

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