Ульяновск, , 08:08 — REGNUM В Ульяновской области в очередной раз увеличилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, 24 февраля в Ульяновской области официально выявлено 1667 носителей коронавируса. Это на 99 случаев заражения больше, чем было подтверждено 23 февраля, суточный прирост составил 6,31%.

Всего в регионе сделано 1 867 939 тестов на SARS-CoV-2, в том числе 24 февраля — 2208.

Напомним, что 23 февраля в Ульяновской области проведено 6300 лабораторных исследований на коронавирус — таким образом, количество тестирований за сутки снизилось в 2,85 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области (на 22 февраля) план по вакцинации от ковида выполнен на 86%, коллективный иммунитет оценивался в 66,4%. Прививку сделали более 686 тыс. человек.