Донецк, 25 февраля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. При обстреле украинскими силовиками Донецка получил тяжелые ранения один из местных жителей. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

Mil.gov.ua Обстрел

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«В Киевском районе Донецка по адресу Киевский проспект, д. 63 кв. 39 в результате обстрела ранен мужчина», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что раненный в результате обстрела ВСУ был доставлен в республиканский травматологический центр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее валютные операции с использованием российских рублей и белорусских рублей запретил проводить банкам Национальный банк Украины (НБУ).