Москва, , 22:39 — REGNUM Россия будет продолжать придерживаться паритета в политике военного сотрудничества с Арменией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Азербайджанские танки на учениях Mod.gov.az

«Надо будет смотреть, каким конкретно содержанием будут наполняться пункты о военном, военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве российско-азербайджанской декларации. Ни для кого не секрет, что Азербайджан приобрёл достаточно много российского оружия, как и оружия других стран. И мы знаем, что сервис и поставка запчастей — это достаточно значимая и долгосрочная часть двустороннего сотрудничества, с помощью которой, я не исключаю, Москва будет стремиться притянуть к себе каким-то образом Баку. В условия изменившейся ситуации после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и активного участия российской стороны в перевооружении армянской армии, по крайней мере, об этом заявляется на полуофициальном уровне, такого рода шаги будут свидетельствовать о том, что Москва будет намерена соблюдать некий паритет с Баку и Ереваном, что было достаточно последовательной линией России на протяжении последних полутора-двух десятков лет», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля в Москве между Россией и Азербайджаном была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, несколько статей которой касаются и сотрудничества в военной сфере.