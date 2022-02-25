Москва, 25 февраля 2022, 22:39 — REGNUM Россия будет продолжать придерживаться паритета в политике военного сотрудничества с Арменией и Азербайджаном. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 февраля заявил политолог, главный редактор сайта kavkazoved.info Андрей Арешев.

Азербайджанские танки на учениях
Азербайджанские танки на учениях
Mod.gov.az

«Надо будет смотреть, каким конкретно содержанием будут наполняться пункты о военном, военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве российско-азербайджанской декларации. Ни для кого не секрет, что Азербайджан приобрёл достаточно много российского оружия, как и оружия других стран. И мы знаем, что сервис и поставка запчастей это достаточно значимая и долгосрочная часть двустороннего сотрудничества, с помощью которой, я не исключаю, Москва будет стремиться притянуть к себе каким-то образом Баку. В условия изменившейся ситуации после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе и активного участия российской стороны в перевооружении армянской армии, по крайней мере, об этом заявляется на полуофициальном уровне, такого рода шаги будут свидетельствовать о том, что Москва будет намерена соблюдать некий паритет с Баку и Ереваном, что было достаточно последовательной линией России на протяжении последних полутора-двух десятков лет», — сказал эксперт.

Напомним, что 22 февраля в Москве между Россией и Азербайджаном была подписана Декларация о союзническом взаимодействии, несколько статей которой касаются и сотрудничества в военной сфере.